Nazionale, Piscedda: "Mancini rinnoverà fino al 2022, porterà l'Italia ai Mondiali"

Campionato ancora fermo e spazio alle Nazionali in vista dell'ultima gara in cui sarà impegnata l'Italia di Roberto Mancini contro la Bosnia. Gli azzurri sono reduci dal bello e convincente 2-0 sulla Polonia e sono primi adesso nel loro girone di Nations League. L'ex biancoceleste Massimo Piscedda ha detto la sua in merito ai microfoni di Radiosei: "Mancini? Credo che rinnoverà fino al 2022 e a questo punto potrebbe voler portare l’Italia ai prossimi Mondiali. Il suo cammino è stato importante, è stato bravo a ripartire da zero con una base di ragazzi promettenti, ha lavorato bene e questo è sotto gli occhi di tutti. I risultati parlano per lui”.

