NEWS | Ricky Memphis provoca: "Un figlio laziale? Impossibile"
13.01.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni de il Corriere della Sera Ricky Memphis si è raccontato a 360° parlando di molti temi tra cui quello della paura della morte ma anche della Roma: “Qualche paranoia sulla salute ce l’ho. Poi però, siccome, ripeto, sono un cialtrone, ho paura che mi venga un tumore eppure fumo. Bevo troppo e mangio troppo. Mi metto a dieta ma falliscono tutte. Ora sto a stecchetto, ho perso trenta chili, prima pesavo un botto, oltre cento. Li perdo e li riprendo. Appena vedo i risultati mi dico: 'Beh, mò però famme magnà un po’. Nei momenti di infognatura mangio anche mezzo chilo di pasta. Poi mi piace il vino e pure quello ingrassa"... <<< RICKY MEMPHIS >>>
