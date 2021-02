"Non conoscevo il mondo dello sport", Spadafora si difende: "Io al centro di strumentalizzazioni"

L'ormai ex Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha chiarito sui social alcune sue dichiarazioni fatte nei giorni scorsi al termine del proprio mandato. E, dopo il bilancio condiviso sui propri canali social, si è difeso con un lungo messaggio pubblicato su Facebook: "Non conoscevo il mondo dello sport’. Una frase che in tutta onestà ho ripetuto più volte, ma solo ieri è diventata argomento di dibattito, animando le più disparate e ridicole strumentalizzazioni. Prima che scoppiasse la pandemia, per conoscere più da vicino le necessità e i bisogni del mondo dello Sport, ho incontrato le realtà del territorio e delle periferie, in giro per tutta Italia. Mai come in questi 17 mesi si sono fatte così tante cose per lo Sport, si è cercato di rivoluzionare un mondo, dando priorità allo sport di base e diritti a tanti lavoratori dimenticati. Non provengo dal mondo dello Sport? Vero ma per me, invece, proprio questo ha rappresentato un elemento di forza. Partire da una posizione super partes, non avere amicizie e interessi, mi ha permesso infatti di non essere mai fazioso nei confronti di nessuno e di avere come unico interesse quello dello Stato, della cosa pubblica intesa nel suo senso più alto”.

