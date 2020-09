Novara, un dirigente positivo al coronavirus: asintomatico e in isolamento

Un dirigente non tesserato del Novara è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il club piemontese, che milita attualmente in Serie C, tramite un comunicato ufficiale: "Il soggetto, completamente asintomatico, è stato prontamente isolato secondo le direttive vigenti. La Società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19".

