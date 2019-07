Palermo, Maurizio Zamparini radiato dal tribunale Figc

Gli episodi che hanno causato l'esclusione del Palermo dai campionati professionistici costano carissimo all'ex presidente Maurizio Zamparini. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale è severissima: all'ex dirigente sono stati inflitti cinque anni di squalifica e la preclusione a ricoprire qualsiasi ruolo in ambito federale. All'imprenditore friulano erano contestate irregolarità di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'operazione su Mepal, la società controllata che deteneva il marchio del Palermo, con avrebbe compiuto "un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione". Un bilancio truccato nel 2014 e poi nel 2015, secondo l'accusa, che riconosce in Zamparini il "vero ideatore degli artifizi contestati".

CALCIOMERCATO LAZIO, YAZICI A PRESCINDERE DA MILINKOVIC?

LAZIO, A SETTEMBRE INCONTRO PER LO STADIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO