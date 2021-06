"Papà, non cambiare mai": i messaggi post-partita delle figlie di Immobile - FOTO

Gol e assist per Ciro Immobile nella sfida d'esordio di Euro2020. L'attaccante della Lazio ha ricevuto, dal fischio finale della partita, complimenti e attestati di stima da parte di colleghi e addetti ai lavori. I messaggi più graditi, tuttavia, sono quelli ricevuti dalle due figlie, Michela e Giorgia. Il bomber biancoceleste li ha condivisi su Instagram: "Per il mio papà. Grazie per il gol che ha fatto, l'hai fatto per mamma, Mattia, Michi, Gio. non sapevo che lo avresti fatto, ma ci ha messo tanto impegno. Non cambiare mai". Giorgia, la femminuccia più piccola, ha aggiunto: "Grande papà. Ti ho visto alla partita e sei stato bravissimo. Hai fatto un gol straordinario. Avete vinto!".

