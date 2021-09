Pelé operato per un tumore al colon: "Identificato durante i controlli di routine"

Da ormai una settimana il re del calcio Pelé è ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Fino ad ora non era chiaro il motivo per il quale il brasiliano si fosse recato in ospedale e tra le tante voci circolate c'era anche quella di uno svenimento che lo avrebbe poi costretto al ricovero. La versione ufficiale è che O Rei abbia fatto solo alcuni controlli di routine così come confermato dal diretto interessato sui social: "Non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare a causa della pandemia". "Fate sapere che non potrò giocare domenica prossima", ha scherzato. Poi in un altro post la confessione: "Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio che il Dr. Fábio e al Dr. Miguel si sono presi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere un tumore al colon. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana".

