Pereira, il social manager: "Andreas felice a Roma, ma vorrebbe più spazio. Non escludo rimanga alla Lazio"

A ottobre è iniziata l'esperienza di Andreas Pereira tra le fila della Lazio. Non sono stati molti i minuti trascorsi in campo, ma il brasiliano continua a credere nel progetto biancoceleste e a voler dare il proprio contributo alla squadra. Lo conferma Matheus Diniz, responsabile del suo ufficio stampa, intervenuto ai microfoni di hbvl.be: "Andreas è felice a Roma. Ama la cultura italiana, che è più vicina a quella brasiliana rispetto a quella inglese. Vive lì con sua moglie e sua figlia. Ai tifosi piace, lui vorrebbe solamente giocare di più. Fino ad ora è stato principalmente un sostituto, ma quando è entrato ha sempre fatto bene. È partito titolare contro il Torino e ha segnato subito".

IL FUTURO - Effettivamente Pereira si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi. Il calciatore, di proprietà dello United, ha siglato il suo primo gol in biancoceleste contro il Torino, sfiorando la rete in Champions nel confronto col Borussia Dortmund. Anche i tifosi sono rimasti piacevolmente sorpresi da qualche sua giocata, e lo vorrebbero più spesso in campo. Il classe '96 poi sembra aver conquistato anche la società, e in particolare il presidente Lotito che, racconta il social manager, "vorrebbe acquistarlo definitivamente". Poi continua: "Non mi occupo di mercato - faccio marketing - ma la mia sensazione è che club e giocatore vogliano continuare insieme. Diverse squadre italiane si sono dimostrate interessate durante l'estate. Quell'interesse c'è ancora, ma Andreas crede nel progetto Lazio. Non escludo di certo che rimanga anche la prossima stagione. Andreas è molto ben integrato nel gruppo. È un buon amico di Lucas, che conosceva ancora dall'Inghilterra, Correa e Caicedo".

