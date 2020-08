Playoff Serie B, passa il Frosinone: in finale la squadra di Nesta sfiderà lo Spezia

Il Frosinone in rimonta strappa il pass per la finale dei playoff di Serie B. La squadra guidata da Alessandro Nesta, dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida d'andata contro il Pordenone, recupera dallo svantaggio e vince al Nereo Rocco di Trieste. A decidere le sorti della sfida, i gol di Ciano e Novakovich, rispettivamente al 7' e al 15'. Decisiva anche la parata dell'estremo difensore gialloblù Bardi sul colpo di testa di Candellone a due minuti dal termine del tempo regolamentare. In pieno recupero, la conclusione di Strizzolo fa tremare il Frosinone, ma la palla si perde di pochissimo sopra la traversa. Saranno i ciociari, arrivati in ottava posizione in campionato, ad affrontare lo Spezia, reduce dal successo contro il Chievo, nella finale che si giocherà il 16 e il 20 agosto. Per una delle due compagini arriverà la promozione in Serie A.

