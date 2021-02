Premier League, arrivano le multe per gli errori arbitrali: i dettagli

Potrebbero esserci novità importanti in Premier League per gli arbitri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti i direttori di gara saranno punti per ogni scelta errata compiuta durante una partita. Potranno quindi vedere ridotto, errore dopo errore, il bonus annuale fissato fino a 50 mila sterline. In caso di errore quindi l'arbitro verrà multato e poi la somma verrà detratta. Una novità che se venisse introdotta porterebbe di certo a un numero minore di errori e ad un'attenzione più alta da parte degli arbitri.

