Premier League, punito l'Everton per il fair play finanziario: la situazione

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

È arrivata la stangata per l'Everton. La squadra di Premier League, che ormai da diversi anni nuota in acque tutto meno che tranquille rischiando spesso la retrocessione, ha ricevuto una penalizzazione di 10 punti in classifica. Questo a causa della violazione del fair play finanziario. A proposito di questa decisione, il club di Liverpool ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato che farà ricorso. Ecco la nota: "L’Everton Football Club è allo stesso tempo scioccato e deluso dalla sentenza della Commissione della Premier League. Il Club ritiene che la Commissione abbia imposto una sanzione sportiva del tutto sproporzionata ed ingiusta. Il Club ha già comunicato l'intenzione di ricorrere in appello alla Premier League. Il processo di appello inizierà ora e il caso del Club sarà ascoltato a tempo debito da una commissione d’appello nominata secondo le regole della Premier League. L'Everton sostiene di essere stato aperto e trasparente nelle informazioni fornite alla Premier League e di aver sempre rispettato l'integrità del processo. Il Club non riconosce la constatazione di non aver agito con la massima buona fede e non comprende che si tratti di un'accusa avanzata dalla Premier League nel corso del procedimento. Sia la durezza che la severità della sanzione imposta dalla Commissione non riflettono né in modo giusto né ragionevole le prove presentate. Il Club monitorerà inoltre con grande interesse le decisioni prese in ogni altro caso riguardante le regole di profitto e sostenibilità della Premier League. L’Everton non può commentare ulteriormente la questione finché il processo di appello non si sarà concluso".