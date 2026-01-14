PRIMAVERA | Lazio - Sassuolo, scelto l'arbitro: la terna completa
14.01.2026 14:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Reduce dal quarto pareggio consecutivo, la Lazio Primavera è ancora in cerca del suo primo successo nel 2026. Concluso il girone d'andata con 21 punti, la squadra di Punzi vuole cambiare passo nella seconda metà di stagione, così da allontanarsi da una zona retrocessione che ora dista solamente tre lunghezze.
Nel match valido per la ventesima giornata di campionato, in programma alle 12:00 di venerdì 16 gennaio, i biancocelesti ospiteranno al Fersini il Sassuolo, quindicesimo in classifica con tre punti in più proprio della Lazio, che ora occupa il sedicesimo posto.
Per dirigere la sfida è stato designato Dario Di Francesco, fischietto della sezione di Ostia Lido, che sarà coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Carella e Matteo Di Berardino.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.