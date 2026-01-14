PRIMAVERA | Lazio - Sassuolo, scelto l'arbitro: la terna completa

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'INGHILTERRA: "NUOVO NOME PER L'ATTACCO" CALCIOMERCATO LAZIO - Tanti nomi per l'attacco. Con la possibile cessione di Cancellieri (c'è il forte interesse del Brentford), la Lazio segue diversi profili. L'ultimo nome che è stato accostato è quello di Philip Otele del... CALCIOMERCATO LAZIO - Tanti nomi per l'attacco. Con la possibile cessione di Cancellieri (c'è il forte interesse del Brentford), la Lazio segue diversi profili. L'ultimo nome che è stato accostato è quello di Philip Otele del...