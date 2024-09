PRIMAVERA - Pareggio per la Lazio a Bergamo: finisce 1-1 contro la Dea

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pareggia la prima squadra, pareggia anche la Primavera. La Lazio di Stefano Sanderra torna da Bergamo con un punto conquistato contro l'Atalanta in una gara sempre ostica, ma anche molto equilibrata. Il vantaggio è dei padroni di casa ed è firmato Riccio al 13', al 43' Serra la pareggia con cross di Milani. Dopo la pausa sarà derby: si torna tra due weekend al Fersini per la stracittadina contro la Roma.

Primavera 1 | 3ª giornata

Domenica 1° settembre 2024, ore 14:30

Stadio Carillo Pesenti Pigna, Alzano Lombardo (BG)

ATALANTA - Torriani, Gobbo, Riccio, Bonanomi, Tavanti, Baldo (65' Micheletto), Steffanoni, Bonsignori, Camara (65' Artesani), Ramaj, Maffessou (90' Armstrong). A disp.: Bugli, Martinelli, Mencaragua, Mensah, Mungari, Bilac, Armstrong, Arrigoni, All.: Giovanni Bosi

LAZIO - Renzetti, Nazzaro (90' Pinelli), Bordon, Petta, Di Tommaso (90' Bigotti), D`Agostini (70' Sulejmani), Munoz, Serra (75' Gelli), Balde (75' Cuzzarella), Zazza, Milani. A disp.: Bosi, Ferrari, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Domenico Leone (sez. di Genova)

Assistenti: Giuseppe Cesarano - Ferdinando Pizzoni

Ammoniti: Riccio (A)

Espulsi: Bonanomi (A)

FINE SECONDO TEMPO

90+7' - Finisce qui. 1-1 tra Atalanta e Lazio.

90′ - Maffessou si sente tirare, probabile per lui un infortunio muscolare per il 33. Al suo posto Bosi inserisce Dentro Armstrong. Doppio cambio anche per Sanderra: dentro Pinelli e Bigotti per Di Tommaso e Nazzaro.

90' - 6 minuti di recupero concessi.

86' - Bruttissimo intervento di Bonanomi su Di Tommaso. L'arbitro estrae subito il cartellino rosso.

75' - Doppio cambio per la Lazio: dentro Cuzzarella e Gelli. Fuori Balde e Serra.

70' - Primo cambio per Sanderra: D'Agostini lascia il posto a Sulejmani.

68' - Altro cooling break.

65′ - Cambi Bosi: fuori Camara e Baldo, dentro Artesani e Michieletto.

55' - Occasione anche per la Lazio: D'Agostini ci prova di testa sul cross di Serra. Pallone fuori dallo specchio della porta.

50' - Ottimo intervento di Renzetti che si distende sul colpo di Baldo con il destro. Errore di zazza che se l'era fatta scippare da Bonsignori.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Fine primo tempo.

45' - 3 minuti di recupero concessi.

43' - GOOOOOOLLL LAZIOOOOOO! Cross di Milani, Torriani non riesce a fare sua la sfera, Serra si avventa sul pallone e lo insacca in rete.

39' - Gara che si è indurita per i biancocelesti: l'Atalanta dopo il gol è riuscita a chiudere ogni pertugio possibile per non far infiltrare gli avversari.

35′ - Attenzione a Baldo che mette un ottimo pallone in area, bravo Petta ad allontanarlo e a scongiurare ogni pericolo.

33' - Giallo per Riccio per fallo su Munoz.

30' - Gara equilibrata, poche emozioni fin qui in seguito al gol dell'Atalanta.

25′ - Cooling break.

17' - Lazio frastornata dal gol del vantaggio avversario. Biancocelesti costretti a rincorrere.

13' - Gol Atalanta. Nerazzurri avanti con Riccio che sbuca di testa e la insacca in sete sul cross di Stefanoni.

11' - Spinge ancora la squadra di Sanderra. Nuovo angolo, dalla bandierina va Balde. Di testa va Camara, possesso palla ancora della Lazio. Conclusione di Zazza, murata dalla difesa avversaria.

6' - Biancocelesti che hanno iniziato il match molto aggressivi. Sanderra soddisfatto finora.

2' - Calcio d'angolo per la Lazio: primo palo, colpo di testa di Petta. Pallone fuori.

1' - Fischio d'inizio,si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per la terza giornata del campionato di Primavera 1. Biancocelesti impegnati in un altro big match dopo quello contro l'Inter. Due giornate, due vittorie fin qui, sintomo di una condizione fisica e mentale della squadra ottimale, con mister Sanderra sempre al timone. Fischio d'inizio alle ore 14.30.