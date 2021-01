Protti: "Atalanta pericolosa, ma la Lazio è matura. Immobile? Una garanzia"

L'ex attaccante biancoceleste Igor Protti è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, analizzando il girone d'andata della squadra di Inzaghi e commentando anche la gara odierna contro l'Atalanta.

Sesto posto in classifica e 34 punti, con la qualificazione agli ottavi di Champions: che ne pensa della prima parte di annata della Lazio?

"La Lazio ha avuto un rendimento altalenante, con risultati diversi: dai pareggi contro Inter e Juventus, alle sconfitte contro Sampdoria e Udinese. Adesso da quattro partite a questa parte ha ritrovato quella continuità di prestazioni e di risultati che servono per arrivare al vertice in classifica. Secondo me la Lazio può puntare molto in alto, visto che tipo di campionato sta uscendo fuori".

Il rinnovo di Inzaghi può portare dei benefici allo spogliatoio?

"Assolutamente sì e deve essere così. Come è vero che dentro lo spogliatoio si percepisce quando non c'è molta convinzione nei confronti dell'allenatore, incide allo stesso modo se viene data così tanta fiducia a un tecnico che allena la stessa squadra da parecchi anni. È molto raro che in Italia un mister rimanga così tanto tempo sulla stessa panchina: vuol dire avere le idee chiare in società, un progetto e tanta stima reciproca".

Qual è il partner migliore di Immobile?

"Se gioca con Correa fa gol, se gioca con Caicedo fa gol (ride ,ndr). È una garanzia e una certezza Immobile. Vengo stupito quando viene criticato se non segna per due partite. Ci sono attaccanti che non segnano mai, poi fanno 3 gol in un anno e vengono descritto un fenomeno, invece Ciro, che è un ragazzo per bene e non parla troppo, spesso subisce delle critiche. Viviamo in un paese al contrario. Prima di parlare male di Immobile, bisognerebbe pensarci su non una ma mille volte".

In cinque giorni (oggi e domenica), la Lazio affronterà due volte l'Atalanta a Bergamo...

"Quando l'Atalanta gioca e sta bene, è quasi impossibile giocarci contro. È in grado di segnare con facilità estrema contro chiunque ed è una squadra che ci fa divertire. Sarà molto difficile per la Lazio, anche se consideravo complicato anche la partita col Sassuolo di domenica scorsa. Non era facile tenere la testa sul manubrio dopo un derby vinto in maniera così netta, invece i biancocelesti mi hanno sorpreso: hanno fornito una grande prova di maturità".

