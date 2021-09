Qual. Mondiali, cinquina dell'Albania contro il San Marino: 90' per Strakosha, Hysaj in gol! - VIDEO

Cinquina dell'Albania nella gara contro il San Marino, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Il primo gol è quello di Manaj e arriva al 32'. Il secondo tempo è un vero e proprio show della nazionale di casa, che raddoppia al 58' con Laci. Il tris porta la firma di Broja, mentre il poker è tutto di Elseid Hysaj. L'esterno della Lazio è stato schierato titolare dal ct, andando in rete così come fatto nell'ultima sfida di campionato prima della sosta, quella dei biancocelesti contro lo Spezia. All'80' arriva l'ultima marcatura: anche Uzuni mette la propria firma sul tabellino del match. Un minuto più tardi, l'ex Napoli è stato costretto a uscire dal campo per qualche problema fisico: al suo posto Albi Doka. 90' in campo anche per Thomas Strakosha, decisamente poco impegnato. Con i tre punti guadagnati questa sera, il gruppo di Reja finisce al secondo posto nella classifica del proprio girone, appena più in basso dell'Inghilterra.

Em dez minutos, a Albânia ampliou o placar para 4 a 0. Laci, Broja (vídeo) e Hysaj, lateral-direito da Lazio, foram os autores dos gols.pic.twitter.com/LOu4TNAcEt — Meia Ofensivo (@meiaofensivo) September 8, 2021

Lady Immobile: "Domenica sarò a Milano. Quarto figlio? Dopo l'ultimo parto ho guardato Ciro..." - FOTO

Kosovo ko contro la Spagna: 90 minuti in campo per Muriqi

TORNA ALLA HOMEPAGE