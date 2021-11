Qual. Mondiali, disfatta della Costa d'Avorio: solo panchina per Akpa Akpro

Disfatta della Costa D'Avorio contro il Camerun nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Akpa Akpro, in attesa di poter rientrare nella Capitale ed iniziare la preparazione in vista del match contro la Juventus, è stato spettatore della sconfitta dei suoi. Il calciatore della Lazio è rimasto, infatti, in panchina per tutti i 90': il ct Beaumelle non gli ha dato spazio neanche nel corso della gara. Zero dunque i punti ottenuti in serata dagli ivoriani, che hanno subito al 21' il gol di Ekambi, che ha di fatto deciso l'incontro. La nazionale di Akpa rimane dunque a quota 13 punti in classifica, sorpassata dal Camerun che si aggiudica, in questo modo, lo scontro diretto, la vetta del girone D e la qualificazione ai playoff per il Mondiale.

Wanda Nara, la famiglia di nuovo al centro del gossip: il protagonista è il padre

Roma, Tiago Pinto: "Mercato? Non voglio creare grandi aspettative"

TORNA ALLA HOMEPAGE