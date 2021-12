Quanta Italia ai Globe Soccer Awards: premiati Bonucci, Donnarumma e la Nazionale!

Dopo la vittoria di Euro 2020, è l'Italia a vincere il titolo di miglior Nazionale del 2021. Presenti ai Globe Soccer Awards di Dubai, il ct Roberto Mancini, Gianluca Vialli, delegato della Federazione, oltre al presidente Gravina e il vicecapitano azzurro Leonardo Bonucci. Proprio quest'ultimo è stato premiato "miglior difensore del mondo". "È un piacere esser qui, non è facile trovare le parole giuste ma voglio dedicarlo ai miei compagni e ai miei allenatori. Voglio anche ringraziare la mia famiglia", ha commentato il centrale della Juventus. Riconoscimento anche per Gigio Donnarumma. Il numero uno del Paris Saint-Germain ha vinto il trofeo come miglior portiere al mondo. Tuttavia, l'ex Milan non era presente a Dubai per la premiazione. Sul palco anche Luigi De Siervo, presidente della Lega Serie A. Al campionato italiano è stato assegnato il premio per l'innovazione nel 2021.

