Rajkovic e il legame con la Lazio: "Idoli? Mihajlovic e Stankovic, poi Nesta"

Si era parlato di lui in orbita Lazio, da girare in prestito alla Salernitana. Alla fine non si è fatto nulla e Rajkovic aspetta ancora la chiamata giusta. Nel suo destino però i colori biancocelesti sono sempre stati presenti, fin da piccolo quando in Serbia la squadra di Eriksson con gli idoli Mihajlovic e Stankovic. Il difensore svincolato ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com: "Mi sono concesso appena due settimane di vacanza. Poi ho pensato solo a lavorare e a mettermi apposto per la chiamata giusta. Perché arriverà, ne sono certo. E io sono pronto a rispondere presente".

IDOLI BIANCOCELESTI - "Fin da piccolo sognavo di giocare in serie A perché era il campionato che seguivo in tv. I miei idoli erano Mihajlovic e Stankovic. Poi mi piacevano molto Nesta e Rio Ferdinand".

CON MIHAJLOVIC - "Ritrovarmi nello spogliatoio con mister Sinisa Mihajlovic è stata una grande emozione. Abbiamo legato tanto e infatti quando ho scoperto della sua malattia gli ho subito scritto. Il cellulare lo uso solo per telefonare e mandare messaggi. Così ho fatto anche con Sinisa. Ma lui è un grande, è fortissimo e supererà anche questa".

