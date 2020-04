Raul Moro, una modella per cugina. Elba Prescoli: “Felice di vederlo alla Lazio, vi sorprenderà” - PHOTOGALLERY

Non ci sono solamente sportivi e personaggi dello spettacolo in prima linea per aiutare i più colpiti dalla pandemia di Covid-19. Anche le modelle vogliono dare il proprio contributo. Non una modella qualunque, a dir la verità. Oltre a farsi notare per la sua bellezza mozzafiato, Elba Prescoli è la cugina del talentuoso giocatore della Lazio Primavera Raul Moro. Prima sostenitrice del giovane attaccante, Elba non ha mai smesso di seguirlo, neanche quando ha deciso di lasciare la Spagna e approdare nella Capitale. Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, ha spiegato: "Sono molto felice per mio cugino e tutto quello che si sta guadagnando grazie agli sforzi compiuti nel corso degli anni. In qualsiasi squadra giochi io sarò sempre felice e gli augurerò i migliori successi. Tutta la famiglia sta seguendo i suoi passi e lo sosteniamo. Alcune volte l'ho visto anche in televisione, ma vorrei avere più tempo libero per farlo più spesso. Raul ha grandi qualità nonostante la giovane età e non dubito che lascerà tutti sorpresi quando tornerà a giocare".

IL LEGAME CON IL CALCIO - "Mi è sempre piaciuto lo sport e da piccola seguivo il Barcellona. Se mi devo sbilanciare per una squadra, direi sempre Barcellona. Ma non la vivo con tanta euforia come quando ero più piccola. Quarantena? In Spagna il Governo ha già stabilito una serie di fasi di allentamento per affrontare la situazione fino a quando arriverà la fase 3. Dobbiamo seguire tutto con ordine con lo scopo di evitare una seconda ondata di contagi. Il mio lavoro, come qualsiasi altro, è stato toccato da quest'emergenza, ancor di più essendo una modella internazionale. Sono triste se penso che per un periodo di tempo non potrò viaggiare. Questo tempo lo prenderò per avere un po' più di tranquillità, mi dedicherò a pieno a questa iniziativa di solidarietà che diventerà concreta appena tutto questo finirà".

L'INIZIATIVA BENEFICA - La spagnola ha spiegato infine l'iniziativa benefica, con la quale vuole unire il mondo della moda e dare il proprio contributo in un momento d'emergenza legata al Coronavirus: "Mi è venuta quest'idea ora, in questo momento di emergenza dovuta al Covid-19. Volevo dare il mio contributo come stanno facendo altri artisti e grande associazioni. Voglio dimostrare che le modelle sono belle fuori ma anche dentro, e che anche il mondo della moda può essere d'aiuto in questa battaglia. Voglio sfruttare le mie reti sociali per dar maggior forza all'iniziativa, con la possibilità che altre modelle, sia spagnole che internazionali, possano unirsi. Si tratta di organizzare una sfilata benefica quando la quarantena terminerà. Il denaro sarà devoluto a una determinata organizzazione".

