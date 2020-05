Regione Lazio, Cangemi: "Sugli allenamenti un duro scontro con il Governo. Su Lotito..."

Emanuele Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha fatto il punto sulla situazione attuale, relativa anche al calcio: "Siamo in una fase nuova, più tranquilla. I numeri ci fanno sperare bene per la ripresa. Stiamo facendo una grande pressione affinché si riparta presto, ad esempio per il ritorno di bar, ristoranti, piccolo commercio, che sono la spina dorsale della nostra economia. L'emergenza Coronavirus deve far capire che bisogna togliere di mezzo tutta la burocrazia, che sta praticamente uccidendo il Paese. Ad oggi non è arrivato alcun sostengo economico, se arriveranno tra due mesi non serviranno più. Bisogna ripartire subito".

LO SCONTRO COL GOVERNO - "C'è stato uno scontro molto forte con il Governo, con il Ministro che dice tutto e il contrario di tutto. La Regione ha varato un decreto, decidendo che da oggi i giocatori professionisti possono tornare in maniera individuale ad allenarsi nei propri centri sportivi. È stata una decisione molto combattuta. Le Regioni vanno da una parte, il Governo dall'altro. Le regioni vogliono uscire dall'isolamento, soprattutto quelle che non hanno più questa difficoltà reale. L'idea è quella di ripartire, anche con il calcio, che non è solo di interesse sportivo ma anche di equilibrio sociale. Significa anche dare una speranza per la ripresa del Paese. Lotito? L'ho sentito e visto ieri. È carico e determinato. La battaglia che sta conducendo è volta a salvaguardare l'intero sistema calcio, non solamente la sua squadra. Se il calcio muore, figuriamoci le altre discipline, che in condizioni di normalità vivono delle difficoltà".

Guidolin: "Se si dovesse ripartire vedo la Juventus favorita. Su Inzaghi..."

Grifo: "Giocare in Serie A? Sono felice in Germania, ma non si sa mai. Sulla chiamata di Tare..."

TORNA ALLA HOMEPAGE