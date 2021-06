Report, ancora Morabito: "Muriqi? Radu mi ha detto che lo marca in pantofole..."

Vincenzo Morabito è stato uno degli intervistati da Report su Raitre nel servizio/inchiesta sul mondo del calcio. Oltre ad aver riportato delle parole di Simone Inzaghi, l'agente ha proseguito raccontando altre sue indiscrezioni. Ecco le sue parole: “18 milioni? Muriqi non tocca palla. Radu mi ha detto che in allenamento, quando deve marcarlo, si mette le pantofole e le mani dietro la testa. 18 milioni per un bidone pazzesco e fatalità cinque procuratori”.

De Rossi nega le pressioni su Scamacca a Report: "Mai visto in vita mia"

Giuffredi: “Soldi per Veretout? Ero indagato figuriamoci”

TORNA ALLA HOME PAGE