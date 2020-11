RIVIVI LA DIRETTA - Zenit - Lazio 1-1, Caicedo risponde a Erokhin. Ma che brivido nel finale...

Zenit San Pietroburgo - Lazio 1-1 (32' Erokhin, 82' Caicedo)

Champions League 2020/21 - 3a giornata

Gazprom Arena - ore 18.55

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin (60' Mostovoy). A disp. Vasyutin, Lunev, Krugovoi, Sutormin, Wendel, Prokhin, Shamkin. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo (51' Cataldi), Milinkovic-Savic, Fares (59' Pereira); Correa (85' Luiz Felipe), Muriqi (59' Caicedo). A disp. Furlanetto, Alia, Luiz Felipe, Armini, Bertini, Czyz, Franco, Pica. All. Inzaghi.

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio dell'arbitro: Zenit - Lazio finisce 1-1.

90'+3' Clamoroso errore di Milinkovic, con lo Zenit che va in rete. Ma l'arbitro non convalida per posizione di off-side di Dzyuba.

90'+1' Intanto sono stati comunicati i minuti di recupero, che saranno quattro: si giocherà fino al 49'.

90' Doppio cambio per Semak: entrano Wendel e Sutormin.

90' Palla trattenuta da Barrios al limite dell'area di rigore. L'arbitro opta per un calcio di punizione per la Lazio.

88' Milinkovic ci riprova, questa volta col destro.

87' Milinkovic calcia da fuori con un sinistro che fa tremare lo Zenit: la palla esce di pochissimo.

85' Ammonito anche Reina per aver impiegato troppo a riprendere il gioco.

85' Quarto cambio per la Lazio: esce Correa, entra Luiz Felipe.

84' Corner in favore dello Zenit: Milinkovic allontana di testa. L'azione si conclude con il fallo di Lovren su Acerbi. Il difensore rimedia anche il cartellino giallo.

82' GOOOOOOOOOOOOOL! Pereira serve Acerbi che cross all'indirizzo di Caicedo: il colpo del 'Panterone' non lascia scampo a Kerzhakov.

81' Il tiro di Pereira viene deviato: la palla arriva direttamente tra le braccia di Kerzhakov.

79' Azione individuale di Correa, che conclude in porta: ma il tiro è centrale e poco potente.

78' Provvidenziale intervento di Acerbi su Mostovoy, che si era inserito bene in area di rigore.

77' Fallo di Caicedo su Barrios e ammonizione ai danni dell'ecuadoregno.

75' Bella opportunità per la Lazio: Milinkovic fa sponda, ma Caicedo non riesce a schiacciare di testa.

74' La Lazio si lamenta per un possibile fallo da rigore subito da Marusic: l'arbitro non interviene.

72' Parte Cataldi, ma la palla viene murata dalla barriera. Sulla ribattuta c'è Hoedt, che calcia fuori misura.

71' Correa scambia con Caicedo, ma l'argentino finisce a terra dopo l'intervento di Barrios. Calcio di punizione in favore della Lazio.

70' Cataldi tenta la conclusione dalla lunghissima distanza. Il tiro è completamente fuori misura.

64' Dzyuba rimane a terra dopo l'intervento di Hoedt ai suoi danni. In campo entrano i medici che soccorrono l'attaccante.

63' Caicedo serve in verticale Correa, recupera Akpa Akpro. L'ivoriano sgancia Pereira, ma involontariamente colpisce Barrios.

61' Mostovoy, appena entrato in campo, va a un passo dalla rete. Il suo diagonale si perde di poco al lato della porta difesa da Reina.

60' Cambio anche per lo Zenit: esce l'autore del gol Erokhin, entra Mostovoy.

59' Doppio cambio per Inzaghi: escono Muriqi e Fares, entrano Caicedo e Pereira.

58' Fallo di Milinkovic su Barrios e cartellino giallo per il 'Sergente'.

55' Provvidenziale intervento di Hoedt su Erokhin, che si era inserito bene ed era praticamente a tu per tu con Reina.

54' Intervento falloso di Barrios su Milinkovic-Savic. Simone Inzaghi si lamenta dalla panchina, e l'arbitro estrae il cartellino giallo al suo indirizzo.

53' Fares serve bene Acerbi, che arriva sul pallone ma il cross non riesce a impensierire la retroguardia avversaria.

51' Prima sostituzione per la Lazio: esce Parolo, entra Cataldi.

49' Acerbi mette una palla interessante in area di rigore per il colpo di testa di Milinkovic. Deciso l'intervento di Kerzhakov.

46' Sinistro da fuori area di Ozdoev: comoda la parata di Pepe Reina.

45' Iniziati ora i secondi 45' di gioco.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, si chiude la prima frazione di gioco.

42' Acerbi per Muriqi, ma l'aggancio è complicato e recupera lo Zenit.

40' La prolungata azione della Lazio si conclude con Parolo che appoggia su Reina. La Lazio ricomincia.

36' Dal cross di Acerbi, salta Milinkovic ma la palla arriva a Marusic. Il montenegrino serve Muriqi, che colpisce di testa senza schiacciare. Interviene Kerhakov.

32' Alla prima occasione colpisde lo Zenit. Sfruttando il cross di Zirkhov, fa tutto bene Dzuyba. L'attaccante serve Erokhin all'interno dell'area di rigore a cui non resta che concludere in rete.

30' Interessante azione di Muriqi che si propone in area di rigore: anticipa Karavaev.

29' Zirkhov dalla fascia mette una palla interessante all'interno dell'area di rigore: allontana Akpa Akpro.

26' Lungo lancio di Milinkovic-Savic per Correa, ma la deviazione di Barrios allunga la traiettoria e l'argentino non arriva sulla palla.

24' Il cross di Ozdoev, dopo esser stato deviato, arriva comodamente tra i guantoni di Reina.

23' Muriqi serve in verticale Marusic, ma il montenegrino viene fermato da Rakitskiy: l'arbitro decide di non intervenire.

22' Il sinistro di Lovren da fuori area viene respinto bene da Marco Parolo.

20' Muriqi cerca di sorprendere Kerzhakov con una conclusione da lontano, ma la palla finisce al lato della porta.

18' Anche lo Zenit si rende pericoloso: destro da fuori area di Ozdoev, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

16' Ottimo uno-due tra Muriqi e Correa, ma la conclusione dell'argentino viene murata dalla retroguardia russa.

13' Nuovo corner per la Lazio: ancora Correa, che tenta direttamente il tiro. La palla si perde sull'esterno della rete.

12' Calcio d'angolo per la Lazio. Va Correa dalla bandierina: dagli sviluppi del corner, conclude Fares dalla lunga distanza, ma c'è una deviazione avversaria.

11' Cross di Acerbi a cercare l'inserimento di Marusic, ma il montenegrino viene anticipato.

9' Muriqi tenta la sponda per Correa. Interviene Kerzhakov, bloccando il pallone.

8' Marusic serve Milinkovic, che si aiuta con le mani per fare suo il pallone. Calcio di punizione per lo Zenit.

6' Questa volta è Akpa Akpro a subire fallo: l'arbitro opta per lo stesso metro di giudizio, ammonendo Kuzyaev.

4' Calcio d'angolo per lo Zenit, allontana bene Akpa Akpro, che interviene duro su Barrios. È per l'ivoriano la prima ammonizione del match.

2' Crossa Marusic, intercetta Douglas Santos. Sulla ribattuta, Acerbi tenta la complicata conclusione: la palla si perde sopra la traversa.

1' Inizia il match alla Gazprom Arena!

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Le due squadre stanno per fare il proprio ingresso sul terreno di gioco. Poi sarà Zenit - Lazio.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Zenit - Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria contro il Torino ma anche da una turbolenta vigilia, affronterà l'armata di Semak, ancora a zero punti in classifica nel girone di Champions League. Sia con il Borussia che con il Bruges, infatti, è arrivata la sconfitta per i russi. I biancocelesti comandano il proprio gruppo a quota quattro punti dopo il pareggio con i belgi e la vittoria con i tedeschi. Quello di questo pomeriggio sarà un confronto fondamentale per le sorti delle due compagini nella massima competizione internazionale.

