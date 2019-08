Roma / Appio Latino senza corrente: Acea spiega il motivo del black out

AGGIORNAMENTO ORE 23.04 - Acea fa sapere che a provocare il Black Out all'Appio Latino è stato un piccolo incendio su un quadro di media tensione su una cabina primaria, all’Appio. La situazione sta tornando alla normalità.

Black out a Roma nel quartiere Appio Latino. Suonano ascensori bloccati e allarmi da Furio Camillo all'Arco di Travertino. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Si attendono notizie per un black out che ha lasciato senza corrente decine di migliaia di persone.