Roma - Fiorentina, Adani attacca Chiffi: "Per qualsiasi uomo sulla terra, quello non è rigore"

La Roma vince 2-1 contro la Fiorentina. All'Olimpico, l'arbitro Chiffi concede ai giallorossi di calciare due volte dagli undici metri. In particolare, sta continuando ad alimentare polemiche la decisione del direttore di gara in occasione del secondo penalty, assegnato quando il punteggio era fermo sull'1-1. Nell'azione che porta al tiro dal dischetto, non c'è solamente un tocco dello stesso arbitro, ma soprattutto è stato messo fortemente in dubbio da tifosi e addetti ai lavori il fallo di Terracciano su Dzeko. Daniele Adani, ex calciatore e opinionista di Sky Sport, ha detto la sua sull'operato del fischietto veneto: "Per qualsiasi uomo sulla faccia della Terra che ha visto una partita di calcio, questo non è calcio di rigore. Tranne per Chiffi, che poi è quello che comanda".

