Roma, Florenzi saluta: nessun protagonista del 26 maggio a Trigoria

Con l'addio (o arrivederci) di Alessandro Florenzi alla Roma, in quel di Trigoria non c'è più nessun giocatore tra coloro che erano in campo o in panchina in una delle sconfitte più dolorose della storia giallorossa: la finale di Coppa Italia persa con la Lazio il 26 maggio 2013. Dall'allenatore Andreazzoli a Lobont, passando per Marquinhos, Burdisso, Castan, Balzaretti, De Rossi, Bradley, Lamela, Totti, Marquinho e Destro: nessuno dei titolari indossa ancora la maglia della Roma. Ed il discorso non cambia per i subentrati Osvaldo e Dodo. Fuori dai radar, addirrittura, anche coloro che rimasero in panchina. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di Goicochea, Romagnoli, Torosidis, Piris, Taddei, Tachtsidis, Perrotta, Pjanic, Lopez e, appunto, Florenzi. In appena sette anni, di quella squadra non è rimasto nessuno e sei di questi hanno chiuso col calcio. Da quel giorno, poi, si sono avvicendati quattro direttori sportivi: da Sabatini a Massara e Monchi, fino ad arrivare all'attuale Petrachi. I tifosi speravano in una rivincita, che non c'è mai stata. E forse, ora, non è rimasto più nessuno dei protagonisti di quella partita, è forse giunto finalmente il momento di girare pagina. Diversa, infine, la situazione in casa Lazio, in cui sia Stefan Radu che Senad Lulic continuano, ora come sette anni fa, a portare con l'orgoglio la maglia con l'aquila sul petto.

Serie A, un mercato di riparazione per ricchi: tutti i numeri

Lazio - Spal, ottima risposta dei tifosi biancocelesti: previsti all'Olimpico 40mila spettatori

TORNA ALLA HOMEPAGE