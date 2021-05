Roma, Fonseca a rischio: ipotesi traghettatore per il finale di stagione

Il rapporto tra la Roma e Paulo Fonseca è ormai arrivata ai titoli di coda. L'allenatore giallorosso non ha portato la squadra oltre il settimo posto in campionato e ora rischia anche la qualificazione alla Conference League, con il Sassuolo a soli due punti di distanza. La figuraccia ad Old Trafford è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ora la società sta già ragionando in ottica futura sul prossimo tecnico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non è da escludere l'ipotesi traghettatore per questo finale di stagione. Ieri a Trigoria c'è stato un incontro tra le parti e per il momento il portoghese è stato confermato, ma se la Roma dovesse incappare in un altro scivolone contro il Manchester giovedì i discorsi potrebbero cambiare. In quel caso si opterebbe per una soluzione interna, con i nomi di Bruno Conti, Morgan De Sanctis, Fabrizio Piccareta e Alberto De Rossi in pole position.

