Roma, Gasperini: "Pensavamo di andare ai rigori". Poi la stoccata al mercato

13.01.2026 23:20 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Roma, Gasperini: "Pensavamo di andare ai rigori". Poi la stoccata al mercato
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma saluta la Coppa Italia dopo essere stata eliminata dal Torino di Baroni che si è imposto per 3-2. Alla fine della gara queste le parole del tecnico Gasperini ai microfoni di Sport Mediaset.

"Questa sera ho visto tante cose buone, la partita è stata una partita aperta che si poteva anche vincere. Poi c’è stato questo angolo che ci lascia molto amareggiati, a quel punto pensavamo e speravamo di andare ai rigori".

"Mercato? Di quello che ho sono molto soddisfatto. Nell’ottica di una squadra che ragiona in prospettiva l’arrivo di Robinio Vaz mi soddisfa. Se l'obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi non c'è problema facciamo giocare anche i sedicenni, basta che sia chiaro".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide