Roma, la protesta dei tifosi fuori Trigoria: "Il derby un'onta da cancellare" - FOTO

Il derby della Capitale si è giocato qualche giorno fa ma, se in casa Lazio stanno proseguendo i festeggiamenti, la Roma a leccarsi le ferite. Tanta l'insoddisfazione dopo la brutta prova degli uomini di Fonseca nella stracittadina. Un forte senso di delusione ben comunicato nello striscione apparso questa sera a Trigoria. Il messaggio è eloquente e impossibile da fraintendere: "Derby onta da cancellare, fuori le palle. Continuate a lottare". Il popolo giallorosso vuole dimenticare il prima possibile la brutta figura di venerdì all'Olimpico, per rimettersi immediatamente in carreggiata, già a partire dall'impegno di domani in Coppa Italia contro lo Spezia.

