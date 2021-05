Roma - Lazio, Pedro si sbilancia: "Derby incredibile per i tifosi, voglio vincerlo"

In un video pubblicato su Twitter, Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Emiliano "S-Venom" Spinelli, uno dei player della squadra As Roma eSports. In particolare, il giallorosso si è espresso sul derby della Capitale, distante ormai quarantotto ore: "Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. È incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio".

