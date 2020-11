Roma, Mancini: "Derby emozione unica, ero abituato a vedere queste gare in tv"

Sempre titolare nella Roma di Fonseca. Gianluca Mancini sembra aver trovato la sua dimensione in giallorosso e in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club ha parlato anche dell'esordio nel derby della Capitale contro la Lazio: "È stata un emozione unica, ero abituato a vedere queste partite in tv. Le emozioni erano a mille, è stato molto emozionante".

Under 21, in vista dell’Europeo ci sarà anche una selezione B

Sassuolo, tre nuovi giocatori positivi al Covid: il comunicato del club

TORNA ALLA HOMEPAGE