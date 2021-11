Roma, Mourinho insiste sulla rosa: "La nostra non è ricca come quella delle altre"

Non è bastata la vittoria della Roma contro lo Zorya in Conference League per evitare la polemica del tecnico José Mourinho. Il portoghese infatti nella conferenza stampa al termine del match è tornato a parlare della rosa corta dei giallorossi: "Per la rosa che abbiamo dobbiamo far adattare i calciatori al modulo che adottiamo. Partita dopo partita vediamo. Ora abbiamo un ciclo terribile con Torino, Bologna e Inter. La nostra rosa non è ricca come le altre squadre della parte alta della classifica e i calciatori devono fare questo sacrificio".

