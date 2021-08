Roma, Mourinho: "Pedro va rispettato anche se gioca nella Lazio"

MOURINHO SU PEDRO - "Se devo parlare di Pedro, chiaramente voleva giocare e per questo dobbiamo rispettarlo anche se ha scelto un club rivale della Roma". Mourinho commenta così la cessione dello spagnolo alla Lazio, dove sta già incantando i tifosi con assist e prestazioni di livello. Subito titolare e protagonista con Sarri, forse qualche tifoso giallorosso sta già rimpiangendo Pedrito. Ma Mou chiarisce: "Bisogna rispettare la sua professionalità, il suo modo di essere e stare: ‘voglio giocare, ho una possibilità per giocare e dobbiamo trovare una soluzione’, questo è un profilo perfetto per tutti i club che hanno delle decisioni da prendere. Qualcuno vuole veramente giocare, qualcun altro preferisce altre cose piuttosto che giocare, e poi le cose sono più complicate. Ognuno è libero di fare quello che vuole, e allo stesso modo io e la Roma siamo liberi di prendere le nostre decisioni", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma.

Lazio, la domanda social su Pedro scatena la reazione dei tifosi - FOTO

Lazio - Spezia, le pagelle dei quotidiani: fioccano i 9, è l'exploit del Sarrismo!

Torna alla home page