Roma, Ranieri: "Non è una buona situazione. La mia priorità ora..."

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista concessa al sito arabo Koora Break, a qualche giorno dal derby con la Lazio valido per l'ultima partita del girone di andata del campionato, Claudio Ranieri ha parlato tra i vari temi anche degli obiettivi della stagione e del momento che sta vivendo la sua Roma: "Attualmente non è in una grande situazione a livello di classifica. La mia priorità è riportare la giusta atmosfera allo stadio, dove qualche tifoso rumoreggia. Sono il quarto allenatore nel 2024, è normale che siano capitati tante tattiche e sistemi di gioco diversi. La cosa fondamentale è lavorare, capire dove intervenire e migliorare. Ogni momento può essere una sfida, quando arrivi a campionato in corso devi essere bravo a gestire".

“Non avendo potuto giocare amichevoli per testare la squadra, ho chiesto loro di aiutarmi perché non è facile gestire da solo 26 teste diverse. Si può anche perdere, non è importante, ma voglio sempre vedere la mia squadra lottare fino all’ultimo. Vogliamo raggiungere degli obiettivi quest’anno per noi, la proprietà e i tifosi. Ora non siamo in una buona posizione, per questo arrivare in Europa mi renderebbe felice. Dan Friedkin mi ha detto che quest’anno sarò l’allenatore della Roma, mentre nel prossimo anno sarò la persona che supervisionerà su tutto. Sono molto contento in questo momento”.

