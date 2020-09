Roma, si lavora per il ritorno di Totti: in agenda l'incontro con Friedkin

La Roma di Friendkin sta nascendo e tra i suoi volti nuovi potrebbe esserci Francesco Totti. Come riporta calciomercato.com, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti tra il nuovo presidente giallorosso e l'ex capitano, al punto che pare esser vicina la fumata bianca. In agenda c'è un incontro con la presidenza e dunque è possibile pensare che entro ottobre, mese cruciale in cui si svolgerà il primo CdA della nuova Roma, potrebbe avvenire il ritorno che tutto l'ambiente attende con ansia. Da definire il ruolo che andrà a Totti, che sarà di sicuro operativo al fianco del CEO Fienga. I due, infatti, sono rimasti in contatto dopo l'addio dell'ex numero dieci e i rapporti sono ottimi. Sul tavolo, anche la possibilità di essere 'brand ambassador' del club, oppure nelle giovanili con Bruno Conti.

