Russia, clamoroso in Spartak Mosca - Soci: arbitro e Var alla macchina della verità

Un episodio che ha dell'incredibile quello accaduto in Spartak Mosca - Soci. All'88' della gara valevole per la seconda giornata del campionato russo, con lo Spartak in vantaggio 2-1, l'arbitro Kazartzev fischia un rigore dubbio alla squadra ospite. Il direttore di gara a quel punto interpella il Var senza però consultare le immagini. Il 2-2 del Soci manda su tutte le furie il patron dello Spartak Fedun, da sempre contrario alla tecnologia in campo. In primo luogo minaccia di ritirare la squadra poi convince la Federazione a sospendere arbitro e Var per sottoporli alla macchina della verità: nel caso i test dovessero fallire sarebbe probabile la radiazione.

