Sabatini, parla il figlio: "Tornerebbe di corsa alla Roma con una chiamata di Ranieri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In collegamento a TvPlay è intervenuto Santiago Sabatini, figlio di Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Lazio, Roma e Salernitana tra le altre. In particolare ha rivelato che se Ranieri lo dovesse richiamare, Walter tornerebbe di corsa a lavorare per la società giallorossa. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Se Ranieri dovesse richiamare mio padre Walter? Ovvio, non ci penserebbe nemmeno due volte e accetterebbe l’incarico. Il suo più grande sentimento “contro” la Roma da quando è andato via, è stata la gelosia di non avere la Roma. Voleva stare lui nel club, non voleva vedere gli altri fare gli errori. Voleva sbagliare lui. A papà ho detto che se ci fosse una piccola percentuale per un ritorno alla Roma, deve mettersi in forma”.

“Ho vissuto papà alla Roma quando ero piccolo. Ho sempre sperato di rivederlo nel suo ufficio. Lo vorrei vedere nella mia squadra, per come pensa, per come ragiona. Alla Roma era diventato una sorta di robot. Era il direttore sportivo del club, non era più Walter Sabatini. Non andava mai a dormire. Era solo ds della Roma. Pensava a chi prendere, agli allenamenti, ai ragazzi, doveva chiamare Iturbe, doveva chiamare Frattesi per dirgli che sarebbe diventato il migliore in Serie A, doveva mettere la clausola lì… Praticamente in quel periodo papà non l’ho vissuto. Per questo ora lo vorrei vedere in quel contesto, per viverlo meglio”.