Salernitana, i convocati per il pre-ritiro: assente Kiyine, giallo Lombardi

La Salernitana ha comunicato sul suo sito ufficiale la lista dei convocati per il raduno che precede il ritiro: "Si riporta di seguito l’elenco degli atleti convocati per il raduno finalizzato all’espletamento delle visite mediche, test Covid-19 e test atletici, fatta eccezione per i calciatori Akpa Akpro, Lombardi, Mantovani e Curcio che si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni.

La lista dei convocati per il ritiro sarà diramata il giorno 23 agosto prima della partenza per Sarnano.

Portieri: Micai, Vannucchi, Russo, De Matteis;

Difensori: Aya, Galeotafiore, Lopez, Migliorini, Kalombo, Karo;

Centrocampisti: Cicerelli, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

Attaccanti: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone, Jallow, Riosa".

Come anticipato nel pomeriggio è assente Kiyine, per quanto riguarda Lombardi la situazione verrà analizzata nei prossimi giorni dalla Lazio, proprietaria del cartellino. L'esterno è richiesto in Serie A, la Salernitana lo vorrebbe confermare, ma mister Inzaghi preferirebbe valutarlo nel ritiro di Auronzo di Cadore. La convocazione è un atto dovuto del club granata, visto che il prestito è stato ufficialmente prolungato fino al 31 agosto.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DI JAMES RODRIGUEZ

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLA PISTA GIROUD

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO