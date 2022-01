Salernitana, Iervolino: "La gara con la Lazio uno scherzo del destino". E su Lotito..

Nella giornata di ieri è andata in scena la presentazione di Danilo Iervolino come nuovo presidente della Salernitana. La prima squadra che il neo-patron affronterà in campionato sarà la Lazio, guidata dall'ex Lotito. Il fischio d'inizio della sfida è stato fissato alle 18.30 di sabato 15 gennaio. Nel frattempo, l'imprenditore napoletano ha parlato del match e dell'accoglienza dell'Arechi. Le sue parole sono state riportate nella rassegna stagna di Radiosei: "Salernitana-Lazio è uno scherzo del destino. Non conosco Lotito, non l’ho mai sentito. Sarà una gara emotivamente forte, io sarò all’Arechi. Il calcio è uno spettacolo, non un’industria normale. Quando i presidenti dicono: la squadra è mia e chi se ne frega, fanno male. Cercherò di non fare questi errori".

