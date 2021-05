Salernitana in Serie A, il ds Fabiani: "Non so chi salirà prossimamente sul treno"

Dopo 22 lunghi anni di assenza la Salernitana è tornata in Serie A e a Salerno è scoppiata la festa. Grazie al secondo posto conquistato nella serie cadetta, i campani hanno ottenuto la promozione diretta nel massimo campionato italiano. Adesso, però, Claudio Lotito è proprietario di due squadre in Serie A e nelle prossime settimane dovrà fare una scelta. I primi indizi arrivano dal direttore sportivo del club, Angelo Fabiani che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha dichiarato: "Si chiude un ciclo importante, oltre il quale non credo si possa andare. Ovviamente in fatto di categoria. Vorrei quindi ringraziare tutti i miei collaboratori. Il treno è arrivato al capolinea, non so chi salirà prossimamente sul mezzo”.