Salernitana, Lotito furioso e squadra in ritiro fino alla trasferta di Cittadella

Non ha reagito bene il presidente Claudio Lotito al pareggio di ieri della Salernitana contro il Cosenza, match finito a reti inviolate. Per questo, come riportato da TMW, Lotito al termine della gara è sceso negli spogliatoi infuriato per l'atteggiamento mostrato dalla squadra e ha deciso che tutto il gruppo andrà in ritiro al Mediterranea Hotel di Salerno fino a domani pomeriggio quando i granata partiranno in vista del match di mercoledì contro il Cittadella.

