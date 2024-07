Sampaoli chiede scusa: "Nessun riferimento all'autismo. Volevo solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Sampaoli ha scatenato un putiferio dopo le dichiarazioni su Ousmane Dembélé, rilasciate in un'intervista concessa alla rivista So Foot. L'ex allenatore dell'OM, nei giorni successivi ha cercato di rimediare alle offese con un comunicato via social. Questo quanto si legge: "Nota di chiarimento a seguito della mia intervista sulla rivista So Foot: non ho mai avuto intenzione di fare alcun riferimento all'autismo. Mi scuso con tutti. Volevo solo parlare di individualità. Oggi più che mai dobbiamo stare attenti alle parole che usiamo".

