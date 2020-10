Sampdoria, Keita: "Tre punti importanti contro un'avversaria speciale" - FOTO

Vittoria importante quella di ieri per la Sampdoria che ha battuto nettamente la Lazio imponendosi per 3-0. Durante il match c'è stato anche il ritorno in Serie A dell'ex biancoceleste Keita Balde che è entrato nella ripresa. Queste le parole del senegalese sui social: "Una partita speciale per il mio ritorno in SerieA, contro un’avversaria speciale. Grande prestazione della Sampdoria, tre punti importanti e minuti nelle gambe. Avanti così!"

