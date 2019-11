Sassuolo, il rammarico di De Zerbi: “Avremmo meritato di fare risultato…”

Roberto De Zerbi, uscito con zero punti dalla sfida di questo pomeriggio contro la Lazio, ha analizzato la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport: “Sono dispiaciuto, avremo meritato di fare risultato. C’è stato un momento della partita in cui abbiamo avuto la chance di portarci in vantaggio. C’è la soddisfazione di aver fatto una ripresa di livello alto, abbiamo messo coraggio. Quando incontri la Lazio, sai che ti possono fare gol in qualsiasi momento. Tanti giocatori sono giovani, basta vedere com’è uscito Boga dal campo, di corsa. Gol Caicedo? Ha fatto una bella rete, qualche errore nostro lo trovo però. Luis Alberto porta palla ed ha tempo di girarsi. Se noi siamo a tre, il perno qualche volta deve uscire. Oggi abbiamo costruito a tre, nel primo tempo eravamo lenti. Nel secondo tempo eravamo più fluidi e veloci”.

Subito dopo, il tecnico della compagine neroverde è intervenuto in conferenza stampa: "A Chiffi ho detto che con lui sono sfortunato. Sul gol della Lazio ho visto un fallo su Magnanelli e vorrei rivedere la gomitata su Boga. Avremmo meritato un punto, ho poco da imputare alla squadra. Nel primo tempo siamo partiti timidi, ma quello ci può stare, avevamo davanti una grande squadra. Anche alla fine abbiamo avuto una buona occasione con Tiljan e un paio di potenziali occasioni. Abbiam cercato di giocare per arrivare al tiro in porta. Abbiam mancato un po' in quello. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, poi si può fare meglio. Il cambio di Kyriakopoulos è anche obbligata. Djuricic non ha ancora i 90 minuti e LOcatelli ha giocato con l'Under 21. Ho dovuto cambiare atteggiamento e disposizione tattica per far sì che i giocatori si trovassero nelle posizioni ideali. Certo averli 4 e non 3 in avanti permettevano di bloccare le fonti di gioco della Lazio. Noi non siamo una squadra furba e putroppo non abbiamo questa qualità. Ne abbiamo altre. La Lazio è una grande squadra e sta facendo bene da anni. Più di questo non dico, non mi piace entrare in casa d'altri. Fino all'assunzione di Thiago Motta ero da 4 anni il tecnico più giovane. Ora non lo sono più, ma non faccio questa distinzione tra giovani e vecchi. Spero di essere nella classifica dei bravi".

