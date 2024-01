Scaloni: "Porto la Lazio nel cuore. Castellanos? Ecco cosa faremo"

Lionel Scaloni, a Dubai per i Globe Soccer Awards in cui concorre per la qualifica di miglior allenatore, è stato raggiunto da SkySport per una lunga chiacchierata. Dal suo lavoro come Ct dell'Argentina al suo passato, tantissimi i temi affrontati dall'ex calciatore che in futuro spera anche di ritornare in Italia per poter allenare perché "un allenatore deve per forza passare per l’Italia. Mi farà piacere allenare in Italia, da voi si impara davvero". Inoltre, a proposito della cospicua presenza di argentini nel campionato di Serie A, ha affermato: "Stiamo guardando a tanti giovani argentini in Serie A e faremo valutazioni. Soulé, Valentin Carboni, Barrenechea, Nehuen Perez, Romero, Beltran, Castellanos".

Oggi è anche il giorno della sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, l'ex biancoceleste non si è potuto esimere dal commentare il percorso dei capitolini e le sue aspettative sull'incontro: "La Lazio ha iniziato un po’ in difficoltà, adesso ha ritrovato quello che sappiamo, il bel gioco e il modo di stare in campo, se la giocherà fino alla fine per il quarto posto. Ha un allenatore che sa cosa vuole, adesso inizia il vero campionato. La Lazio la porto nel cuore, l’Inter sta benissimo. Ha trovato un modo di gioco efficace, gioca un buon calcio ma allo stesso tempo difende bene, difficile da affrontare".

