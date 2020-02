Sconcerti applaude la Lazio: "Cresce, segna tanto e non cambia mai"

La Lazio c'è. I biancocelesti stendono la Spal all'Olimpico e mantengono la scia di Juventus e Inter. Il ruolo di terzo incomodo piace parecchio alle aquile che hanno allungato ancora su Roma e Atalanta. Mercoledì i capitolini hanno una gara fondamentale come il recupero con il Verona. In caso di successo potrebbero mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions e pensare, perché no, a qualcosa di più. Mario Sconcerti ha scritto il consueto editoriale su Il Correre della Sera in cui punge Inter e Juventus. I nerazzurri sono accusati di cambiare spesso troppo e di avere troppe amnesie. Per i bianconeri, invece, ci sono troppi infortuni e manca un po' di brillantezza. Parole al miele per la Lazio di Simone Inzaghi: "La Lazio segna ancora cinque gol. Il calcio è bellezza regolare, quasi mai eccesso. La Lazio cresce. Ha la migliore differenza reti del campionato. La Lazio non cambia mai. La realtà è spesso l'arte del conservare".

LAZIO - SPAL, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

SCARPA D'ORO, IMMOBILE PROVA LA FUGA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE