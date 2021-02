Sconcerti sui rigori concessi al Milan: "La Lazio fu molto criticata lo scorso anno..."

Da quando il Var è entrato nel calcio è riuscito a risolvere molti problemi legati al campo anche se sulla questione rigori c'è ancora molto da discutere. Lo scorso anno si è raggiunto il record di penalty assegnati e anche in questa stagione le polemiche riguardano l'alto numero di tiri dal dischetto assegnati al Milan, 14 fino qui. Mario Sconcerti ha detto la sua in merito ai microfoni di Calciomercato.com: "E’ giusto discutere la stranezza dei 14 rigori dati al Milan perché di stranezza si tratta. Tre anni fa il numero massimo di rigori fu della Lazio con 11. Due anni fa toccò alla Sampdoria vincere con 12 rigori, penultimo proprio il Milan con 4. L’anno scorso ci fu una crescita generale potente, 187 rigori, oltre il 30% in più. Prima fu la Lazio con un numero anche quello molto discusso, 18. Il Milan ne ebbe 9 a favore e 10 contro, differenza meno 1. Se adesso siamo a 14 in 20 partite non si può non stupirsi. Non è mai successo, qualcosa di profondamente nuovo sta accadendo. Sono certamente cambiate le valutazioni degli arbitri, il Var ha aumentato la precisione. Ma anche con questi cambiamenti nessun’altra squadra è ancora arrivata oltre i 5 rigori. Se facciamo poi la differenza tra rigori dati e subiti il Milan è a più 9, l’Inter a 0, la Juve a 2, Roma e Lazio a 1. Troppo per essere capita”.

Lazio, i ringraziamenti di Acerbi per il regalo (in stile biancoceleste) della sorella - FOTO

Real Madrid, il presidente Florentino Perez positivo al Covid: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE