Scritte antisemite, Zingaretti: "Gesto vergognoso. Spero che gli autori vengano individuati"

Il fattaccio delle scritte antisemite comparse a Roma, nei pressi della scuola Giacomo Leopardi, ha fatto discutere molto. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha preso posizione in seguito al terribile accaduto. Queste il suo pensiero pubblicato sul profilo Facebook: "Non possiamo più tollerare nessuna forma di antisemitismo, le scritte apparse oggi davanti alla Giacomo Leopardi alla Balduina sono una vergogna ed un’offesa per tutti. Il gesto è tanto più grave perché commesso di fronte ad una scuola, luogo che dovrebbe garantire l’insegnamento dell’inclusività e del rispetto. Mi auguro che gli autori di questa azione vigliacca siano individuati il prima possibile".

