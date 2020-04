Scudetto 2020, la FIGC lo assegna a medici e infermieri

La partita più importante, quella che non si gioca in un campo da calcio, bensì negli ospedali d'Italia. La Figc assegna lo 'scudetto del cuore 2020' a medici, personale sanitario, volontari della protezione civile, alle forze dell'ordine e alle categorie professionali indispensabili, che ogni giorno affrontano il virus, mettendosi al servizio della comunità. L'iniziativa è stata voluta dal presidente della Figc Gabriele Gavina, che assegnerà lo scudetto durante un evento che verrà appositamente creato e che potrebbe coincidere con l'iniziativa lanciata dal ct Mancini: unire i tifosi azzurri per festeggiare a Bergamo la fine della pandemia.



