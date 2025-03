Serbia, Milinkovic (di nuovo) escluso. Il ct Stojkovic: "Non è pronto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Nazionale per Sergej Milinkovic Savic, anche stavolta. Il centrocampista da quando ha lasciato la Lazio per vestire la maglia dell'Al-Hilal, ha anche rinunciato a vestire la maglia della Serbia prima per motivi fisici, poi per un "blocco psicologico". Da allora la situazione non è cambiata e la sua assenza lo conferma. L'argomento è sempre caldo in patria tanto che la domanda è stata riproposta nuovamente al ct che, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato: "Abbiamo parlato con lui prima che la lista fosse pubblicata. Posso dire che l'obiettivo è lo stesso, la distanza è la stessa del periodo precedente. Lui mantiene la sua posizione di non essere mentalmente pronto a giocare per la Serbia, per me è sufficiente. Non abbiamo parlato troppo e per troppo tempo, ero interessato, solo "sì" o "no". Se è finito? Non lo so. Lo scopriremo più avanti, in un periodo più lontano. Le porte sono aperte a tutti, spetta a loro la decisione".

