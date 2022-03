Serbia U21, battuta l'Armenia: Kamenovic apre le marcature

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Nel corso della ripresa non è arrivato alcun gol, dunque il risultato finale è di 2-0. Kamenovic è rimasto in campo fino al triplice fischio: insieme ai compagni può festeggiare una vittoria che porta la Serbia U21 a quota undici punti, in terza posizione nella classifica del girone dietro a Francia e Ucraina.

Si sta giocando in questi minuti il match tra Serbia e Armenia U21, valido per la qualificazione agli Europei. Al 40' è giunto il gol che ha sbloccato il match: a mettere la firma sul tabellino è stato Kamenovic. Il giovane difensore, acquistato dalla Lazio ma tesserato solamente nell'ultima sessione di calciomercato, non è stato mai mandato in campo da Maurizio Sarri. Tuttavia, con la Nazionale ha continuità e riesce a rendersi anche decisivo. Alla sua rete ha fatto seguito quella di Terzic per il 2-0 con cui s'è di fatto concluso il primo tempo della partita.

